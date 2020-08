Torino, nome a sorpresa per la fascia destra: trattativa col Copenaghen per Varela

Nome a sorpresa per la corsia destra del Torino. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il club granata sta trattando con il Copenaghen per il cartellino di Guillermo Varela, terzino uruguaiano classe '93. Operazione da circa 4 milioni di euro, all'inizio della prossima settimana Vagnati proverà a stringere per chiudere l'affare.