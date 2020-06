Torino, obiettivo Rade Krunic: il Milan apre alla cessione

Il Milan ha aperto alla cessione di Rade Krunic, obiettivo di mercato del Torino. I rossoneri sono pronti a cederlo per non meno di 8 milioni, cifra investita per acquistarlo dall'Empoli. Non è uno dei punti fermi della rosa e potrebbe anche essere messo sul mercato da Rangnick pur essendo una valida alternativa ai potenziali titolari. A riportarlo è Tuttosport.