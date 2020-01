Torino, ore di riflessione per Iago Falque: proposta allettante da Dubai

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirene dagli Emirati per Iago Falque, lo spagnolo è tentato da una proposta arrivatagli da Dubai. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante vorrebbe restare al Torino, ma a 30 anni potrebbe anche decidere di provare a strappare l'ultimo contratto importante della sua carriera. Ore di riflessione, dunque, considerando anche l'interesse della SPAL in Italia.