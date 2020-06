Torino-Parma, le formazioni ufficiali: c'è Gervinho, mentre Longo punta su Zaza-Belotti

vedi letture

Sono state rese note le formazioni della gara delle 19.30 del Grande Torino, dove il collettivo di Longo stasera affronta il Parma in questa prima storica partita che segna la ripresa del calcio italiano di Serie A dopo il Covid-19: al fianco di Belotti trova spazio Zaza, mentre Berenguer ed Edera si adattano a fare i laterali di centrocampo, con Meitè preferito a Lukic come compagno di reparto di Rincon. La difesa a quattro granata sarà invece formata da De Silvestri e Bremer come laterali, mentre il pacchetto centrale sarà quello consueto Izzo-Nkoulou. In porta ancora Sirigu, di seguito gli schieramenti ufficiali:

TORINO (4-4-2): ​​​​​​Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Berenguer, Meite, Rincon, Edera; Zaza, Belotti.​​​​

A disposizione: Rosati, Ujkani, Aina, Celesia, Djidji, Ghazoni, Lyanco, Singo, Adopo, Greco, Lukic, Millico.

Allenatore: Longo.

C'è la sorpresa Scozzarella nell'undici titolare di D'Aversa, che schiera invece Gervinho dal primo minuto nonostante la settimana non perfetta dal punto di vista della presenza durante gli allenamenti da parte dell'ivoriano, che affiancherà dunque Cornelius e Kulusevski nel tridente. A centrocampo, oltre al regista italiano, trovano spazio Kucka e Kurtic, mentre la difesa è quella dei titolarissimi, con Alves e Iacoponi centrali, mentre Darmian e Gagliolo vanno sulle corsie. Rientra Sepe dopo oltre quattro mesi di assenza.

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kurtic, Scozzarella, Kucka; Gervinho, Cornelius, Kulusevski.

A disposizione: Colombi, Radu, Dermaku, Regini, Karamoh, Hernani, Brugman, Laurini, Barillà, Caprari, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.