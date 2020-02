vedi letture

Torino-Parma, possibile recupero l'undici marzo nel tardo pomeriggio

Prime indiscrezioni circa il recupero di Torino-Parma, gara rinviata ieri per l'emergenza Coronavirus. Stando a quanto raccolto da ParmaLive.com, avanza caldamente l'ipotesi 11 marzo come data utile per giocare la gara, anche se l'orario non è ancora certo, ma le due ipotesi al momento sono le 18 o le 19. Parma e Torino avevano già dato la disponibilità per giocare in quella data, ora starà alla Lega Calcio, che segue le direttive del Governo, dare l'ok per la disputa della gara.