Torino, Petrachi: "Rifiutata offerta importante di una squadra per Belotti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il d.s. granata Gianluca Petrachi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Torino e Inter: "Mercato in entrata chiuso? L'abbiamo ribadito dall'inizio, il Torino è una squadra che ancora deve far veder alcuni giocatori. Lo stesso Zaza oggi parte titolare dopo un po' di tempo. Abbiamo nei ventiquattro giocatori tutti elementi che possono essere titolari. Trovo difficile pensare di prendere a gennaio un giocatore più forte di quelli che ho a disposizione, se capita l'occasione non ce la si fa scappare, ma a gennaio servono tanti soldi per prendere giocatori che finché si integrano e fanno bene... Non è un mercato facile. Con Soriano il mister ci ha chiesto di alleggerire la rosa per far andare a giocare qualche giocatore scontento. Belotti? Se avessimo voluto sarebbero potuti andare avanti i discorsi con una squadra che voleva prendere Belotti, ci avevano offerto soldi anche importanti, ma il presidente ha deciso di non venderlo".