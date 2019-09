© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Verso la sfida contro il Parma, e facendo seguito al successo ottenuto contro il Milan, il Torino si prepara al prossimo impegno di campionato previsto per questa sera. I granata affrontano i gialloblù con la certezza di non avere ancora l’equilibrio per rischiare un attacco pesante con le tre bocche da fuoco Zaza, Belotti e Verdi, ma piuttosto con la necessità di trovare una conformazione tattica adeguata per le richieste di Mazzarri. Per questo motivo la scelta di partenza potrebbe riguardare, oltre all’intoccabile capitano, anche Berenguer e Verdi alle sue spalle con un turno di riposo in favore dello stesso Zaza. Sulla linea mediana, il nome di Ansaldi torna tra le possibilità più plausibili dopo la ripresa disputata ad altissimo livello contro il Milan. Dietro, invece, conferma per il trio Izzo, Lyanco, Bremer, con N’Koulou destinato a una nuova panchina dopo le polemiche e il mancato trasferimento estivo.