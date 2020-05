Torino, prima visita di Vagnati allo stadio. Moretti verso il ruolo di team manager

Continua il processo di ambientamento di Davide Vagnati come nuovo ds del Torino. Come riporta La Gazzetta dello Sport l’ex SPAL ieri ha visitato per la prima volta lo stadio “Grande Torino”, comprensivi di tutti gli spazi e della nuova Toro Room dedicata allo scouting. Assieme a lui Emiliano Moretti, ex capitano del Torino candidato forte a divenire il team manager della prima squadra per la prossima stagione.