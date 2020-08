Torino, problema Boyé: il Reading non lo riscatta, è un altro esubero da piazzare

Ci sarà del lavoro in più per Davide Vagnati, nuovo direttore sportivo del Torino. Perché il Reading ha deciso di non riscattare Lucas Boye, attaccante argentino che nella passata stagione ha racimolato solo 19 presenze in Championship. È un esubero non semplice da piazzare, dopo una discreta annata all'AEK Atene.