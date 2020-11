Torino, quanti corteggiamenti in difesa

Nonostante un avvio di campionato controverso, ed una affidabilità difensiva ancora tutta da verificare, in casa Torino non mancano i corteggiamenti illustri nei confronti dei componenti della retroguardia di Giampaolo. Dopo gli abboccamenti estivi che avevano visto protagonisti principalmente l’Everton ed il Fulham, secondo la stampa britannica anche il Liverpool avrebbe messo nel mirino il brasiliano Bremer. Un interessamento che fa il paio con quello manifestato anche nei confronti del connazionale Lyanco da parte di club europei di primo livello, Sporting Lisbona su tutti. Senza dimenticare che un profilo come quello di Armando Izzo ha sempre attirato attenzioni rilevanti in giro per la serie A ed il Vecchio Continente. Impensabile che Cairo possa decidere di smobilitare a gennaio, ma ad ogni modo gli apprezzamenti nei confronti dei difensori granata vanno certamente registrati, in attesa di essere eventualmente approfonditi tra qualche settimana.