Proseguono le manifestazioni di interesse nei confronti di Simone Zaza. L’attaccante del Torino piace a diversi club in giro per l’Europa ma le uniche due proposte concrete sono giunte alla sede granata rispettivamente da Cina e Russia. Destinazioni che non convincono il centravanti che vorrebbe giocarsi a pieno titolo le sue chances alla corte di Mazzarri e sarebbe eventualmente disposto a prendere in considerazione progetti di ben altro spessore dal punto di vista tecnico. Intanto la corsa a Zaza prosegue, ed il giro di attaccanti potrebbe coinvolgere anche lui in un gennaio che si preannuncia particolarmente ricco di novità.