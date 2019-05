Torino, quattro o cinque rinforzi per la rosa che verrà. Più le conferme

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pereyra sì, ma non solo. I vertici granata sono assolutamente convinti che serviranno per la prossima stagione 4 o 5 rinforzi: un terzino sinistro da aggiungere ai tre esterni attuali, un centrale difensivo per il centrosinistra, una mezzala offensiva capace di illuminare il gioco tra centrocampo e trequarti (Pereyra appunto), un attaccante di livello superiore rispetto a Zaza, che potrebbe partire e anche un interno.

Djidji, Moretti, Ola Aina: tutti confermati - Il tutto condito dalle inevitabili conferme di un gruppo che sta facendo benissimo, come ha ricordato Cairo in questi giorni: "Noi dovremo essere bravi a inserire nello zoccolo duro qualche innesto utile per migliorare la rosa", evidenzia oggi Tuttosport.