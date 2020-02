Torino-Samp, le formazioni: Longo non cambia. Quagliarella c'è

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima di Moreno Longo alla guida del Torino sarà contro la Sampdoria. Se da una parte i granata sono chiamati alla pronta reazione dopo i pesanti ko contro Lecce e Atalanta, dall'altra i blucerchiati hanno un disperato bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Troppo poco il tempo a disposizione di mister Moreno Longo per pensare a cambi radicali dal punto di vista tecnico tattico, così ecco un 3-4-3 di mazzarriana memoria. Da segnalare, rispetto al ko di Lecce, i rientri di Izzo e Lukic dopo le squalifiche e l'inserimento di Lyanco al posto di Bremer.

Mister Ranieri invece schiera la formazione attesa, con l'unica novità che riguarda la presenza a centrocampo di Thorsby con Vieira inizialmente out. Regolarmente in campo dopo i piccoli acciacchi fisici anche capitan Fabio Quagliarella.

Queste le formazioni ufficiali del match:

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Belotti, Berenguer

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Thorsby; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella