Torino, sfumato Krunic ora tocca a Bogdan. Gli altri casi imminenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Somatizzato il rifiuto di Krunic, che ha lecitamente scelto di abbracciare il Milan per il suo futuro nonostante il Torino si sentisse in vantaggio nella trattativa, la squadra di Cairo rivolge le sue attenzioni ai prossimi obiettivi. A partire dal talento Made in Livorno Bogdan, che per stessa ammissione del Presidente Spinelli sembra destinato a finire alla corte di Walter Mazzarri. In discussione ci sarà poi il destino di due giocatori importanti per la rosa ed oggetto dell’interesse di numerose società del nostro campionato. Per Zaza il Bologna dell’estimatore Sabatini potrebbe tornare a farsi sotto, mentre per Baselli non ci sono imminenti sviluppi sul fronte Lazio che pure non ha mai nascosto l’apprezzamento nei confronti dell’ex atalantino.