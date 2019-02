© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato del Torino direttamente da Tuttosport. Il club granata - si legge - comincia a pensare in grande e se dovesse conquistare l'Europa potrebbe aggiungere un attaccante di qualità al suo reparto offensivo. Tutto può succede, compresa la possibilità che l'ipotesi Cutrone possa tornare in auge. Da tempo il Torino segue l'attaccante del Milan e, in vista della prossima stagione, Cairo e Petrachi potrebbero tentare un nuovo assalto.