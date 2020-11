Torino, si tratta per il rinnovo di Segre: serve un adeguamento per la firma

Secondo quanto riferito dal Corriere di Torino, i dirigenti granata stanno trattando da tempo il rinnovo di contratto di Jacopo Segre, ex Primavera del Toro che ora è pronto per ritagliarsi uno spazio adeguato anche in prima squadra. L'entourage è pronto ad arrivare alla firma, previo adeguamento dell'ingaggio che è rimasto aggiornato a poco dopo il percorso nelle giovanili e dunque non in linea con quelli della Serie A.