Torino, Singo il primo frutto dell’era Giampaolo

Avevamo individuato nelle passate settimane il profilo di Singo alla stregua di uno dei più interessanti del nostro campionato. Il classe 2000 del Torino è riuscito a mettersi nuovamente in luce con una prestazione maiuscola contro l’Inter a San Siro meritandosi un rinnovo di contratto che lo legherà ai colori granata per le prossime 4 stagioni. È il primo frutto del lavoro di Giampaolo, chiamato in estate all’ombra della Mole anche per riuscire a valorizzare prospetti promettenti ma non ancora lanciati nel calcio che conta. Sullo stile di quanto fatto a Genova sulla panchina della Sampdoria, il tecnico del Torino ha fornito la sua prima risposta, in attesa che arrivino anche quelle legate ai risultati.