© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky, il Parma ha mostrato interesse per Kevin Bonifazi, difensore centrale che il Torino ha riscattato quest'estate dalla SPAL. Sul centrale però c'è Fiorentina in vantaggio. I viola, oltre al possibile arrivo di Lorenzo Tonelli dal Napoli, vorrebbero fare un grosso investimento per un giovane centrale italiano, con Bonifazi come obiettivo principale. Sarà da trovare l'accordo col Torino, poco propenso a lasciar partire il giocatore.