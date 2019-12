© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doveva essere la giornata della svolta, si è invece confermata l’ennesima serata da incubo per il Torino e per i suoi tifosi. Sul banco degli imputati resta saldamente Walter Mazzarri, inviso alla piazza per alcune dichiarazioni ma ormai sulla graticola anche per i risultati raccolti. Lo spirito della squadra non si riconosce con le caratteristiche che il tecnico di San Vincenzo ha palesato nella quasi totalità delle sue precedenti esperienze professionali: la squadra è parsa scarica e priva di mordente, ed i cambi non hanno portato la svolta desiderata. Insomma uno scenario nefasto che però, al momento, non sembra preludere ad un ribaltone in panchina. In attesa che il mercato possa portare qualche novità interessante, in casa Torino l’umore di questo Natale sarà decisamente lontano da un’atmosfera di felicità.