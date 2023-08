Torino, torna Lazaro: programmate per domani le visite mediche. Tutti i dettagli dell'operazione

Valentino Lazaro tornerà presto a vestire la maglia del Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'esterno svolgerà infatti domani le visite mediche con il club granata e successivamente si rimetterà a disposizione di Ivan Juric, che avrà una nuova arma per le sue corsie laterali. Il giocatore ha dunque dato il suo ok al ritorno in Piemonte, nonostante il club granata non abbia esercitato il diritto di riscatto presente nell'accordo in vigore fino allo scorso 30 giugno.

I dettagli.

L'austriaco questa volta arriverà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 4 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita, nel caso in cui il Toro cedesse il giocatore nel corso delle prossime sessioni di mercato. L'anno scorso Lazaro era stato anche fermato da un grave infortunio al legamento collaterale da gennaio ad aprile.

La passata stagione.

L'anno scorso l'esterno ha totalizzato 25 presenze con la maglia del Torino, non segnando ma fornendo quattro assist ai compagni, prima dello stop che ha interrotto la sua stagione. Adesso la nuova avventura, ancora con la maglia granata addosso, con Ivan Juric che proverà ancora una volta a rilanciarlo, provando a farlo tornare quello che aveva comunque fatto bene un anno fa al Toro