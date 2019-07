© foto di Federico Gaetano

Il Torino è alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco ed i nomi sono ormai noti. Da Simone Verdi si passa a Francois Kamano ed infine all’argentino Emiliano Rigoni. Tre giocatori per un solo ruolo, basilare per Mazzarri ed indispensabile per la stagione granata: quello di esterno d’attacco. A questo proposito i granata si segnalano come tra le società più interessate al ruolo di cui sopra, ma nell’ottica di reperire un giocatore in grado di suggellare lo spogliatoio non disdegnano neppure le idee riguardanti altre posizioni del campo. In particolare il nome caldo è quello di Emiliano Viviano. Secondo “A Bola” il portiere dello Sporting è un obiettivo dei granata e potrebbe giocare la prossima stagione come riserva di Sirigu. Un’operazione in divenire che rischia di realizzarsi nei prossimi giorni.