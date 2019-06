Torino, trattativa per il difensore Bogdan del Livorno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c’è solo il Sassuolo sul difensore Luka Bogdan del Livorno, giovane emergente che si è messo in luce in questa stagione di Serie B. Secondo quanto rivelato da Sky Sport il croato classe ‘96 sarebbe nel mirino anche del Torino che avrebbe iniziato a trattarlo con il club toscano. Il calciatore poi potrebbe essere girato in prestito per giocare con continuità e crescere in Serie A.