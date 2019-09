Torino, un'altra notte di rimpianti: e la difesa ha bisogno di Nkoulou

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Walter Mazzarri e Andrea Belotti hanno fatto mea culpa, il Torino di ieri sera è stato irriconoscibile. “Sembravamo i fratelli di Parma, me ne assumo tutte le responsabilità” ha dichiarato il tecnico nel post-partita, furioso per ciò che aveva appena visto sul prato dell’Olimpico Grande Torino. I granata sono andati in balìa del Lecce, formazione neopromossa che andava ancora alla ricerca del primo gol dal ritorno in serie A, e hanno perso meritatamente. Ma ora si apre una serie di domande, alle quali Belotti e compagni sono chiamati a dare delle risposte al più presto: perché questa squadra non svolta mai? Era già capitato l’anno scorso, quando Parma e Bologna passeggiarono in casa granata nel momento in cui si sarebbe dovuto dare la sterzata decisiva al campionato, e si è ripetuto ieri. Questa, però, fa ancora più male, perché sembrava davvero la volta buona per il salto di qualità. Non solo alla vigilia, ma anche durante l’arco della stessa partita: il rigore di Belotti aveva risvegliato l’ambiente, poi il nuovo tracollo sotto i colpi di Mancosu e un Falco in versione Nazionale. Ai problemi, evidenti, di testa, non si possono non aggiungere quelli difensivi: tante, troppe le palle gol concesse al Lecce, con Djidji che continua nei suoi disastri da centrale del terzetto e un Bonifazi irriconoscibile.

Reintegro Nkoulou – Diventa dunque necessario velocizzare il processo di reinserimento di Nicolas Nkoulou, il quale già questa mattina tornerà ad allenarsi insieme al resto dei compagni. Si vede che il camerunense manca alla retroguardia, come personalità e come qualità: anche se le ultime sue immagini sono quelle contro il Wolverhampton, il difensore serve come il pane a Mazzarri. Ed ecco perché durante la settimana si infittiranno i colloqui, per cercare di riportarlo subito sulla barca e rimettere a posto una difesa che, se l’anno scorso era il punto di forza del Toro, quest’anno è davvero l’anello debole, oltre a non funzionare proprio tutta la fase difensiva. Resta il fatto di aver butta la prima grande occasione della stagione per puntare in alto: è soltanto la terza giornata di campionato, ma Belotti e compagni hanno già fallito il primo esame di maturità.