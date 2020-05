Torino, Vagnati deve sistemare la difesa: gli obiettivi sono Marchizza e Biraschi

vedi letture

Il primo compito per Vagnati come nuovo direttore sportivo del Torino sarà quello di trovare un nuovo difensore da regalare al proprio allenatore viste le probabili partenze di Izzo e Djidji. In cima alla lista c'è Biraschi del Genoa, anche se Cairo e il nuovo dirigente potrebbero anche decidere di puntare su un giocatore più di prospettiva e puntare su Riccardo Marchizza, U21 di proprietà del Sassuolo che si è messo in mostra nel corso del prestito allo Spezia. A riportarlo è Tuttosport.