Torino, Vagnati: "Sarr ottimo giocatore. Ansaldi? Stiamo parlando con lui e gli altri a scadenza"

vedi letture

Nel corso del pre-partita di Inter-Torino, in programma al Meazza tra pochi minuti, il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

Risulta un interesse del Torino per Sarr...

"È un ottimo calciatore, ma ci sono tante chiacchiere. Non mi sento di dire di più rispetto a quello che è già stato scritto, è sicuramente un giocatore importante".

La prossima partita è più importante di questa?

"No, assolutamente. Non perché la gara con il Genoa non sia importante, ma perché possiamo fare risultato con tutti. Si sta vedendo cosa sta succedendo in questo campionato, dobbiamo entrare in campo fiduciosi. Ho visto bene la squadra in settimana, l'ultima vittoria ci ha dato autostima. Al Genoa penseremo dopo".

Se l'Inter le chiedesse Belotti?

"Mi auguro rimanga a Torino tutta la vita. È uno di quei calciatori che ti danno grande affidabilità come persone. Fosse per me rimarrebbe a vita. Poi un matrimonio si fa in due. È concentratissimo sull'obiettivo, con lui non si è parlato di mercato".

Pensate ad un rinnovo per Ansaldi?

"Abbiamo parlato anche con gli altri due ragazzi in scadenza, ci siamo dati l'obiettivo di portare a termine la stagione. Poi parleremo con tutti in maniera professionale, Cristian compreso".