Torna la Bundes! I 10 talenti e big da non perdere secondo Sport

Il quotidiano iberico Sport ha stilato la lista dei 10 giocatori da tener d'occhio adesso che ricomincerà la Bundesliga. Si parte da Erling Braut Haaland, ariete del Borussia Dortmund, una rete ogni 57'. Medie pazzesche per l'ex Salisburgo, mentre in casa Bayern Monaco è citato Serge Gnabry: è la sensacion mas dulce della stagione bavarese, pagato solo 8 milioni di euro per raccogliere l'eredità di Franck Ribery e di Arjen Robben. A vent'anni tra i top in Europa c'è sicuramente Kai Havertz, trequartista del Bayer Leverkusen. Occhio anche al diciannovenne ex ala, ora terzino, figlio di liberiani nato in un campo rifugiati e nazionale canadese Alphonso Davies, terzino del Bayern Monaco. Il centrale difensivo francese del Lipsia, Dayot Upamecano, ventuno anni, si gioca il futuro in una big, è già esploso Jadon Sancho, diamante ventenne inglese del Borussia Dortmund. Coitus interruptus per la stagione di Jean-Claire Todibo, di proprietà del Barcellona e centrale in prestito allo Schalke 04. Christoph Baumgartner dell'Hoffenheim, vent'anni, è considerato il nuovo Michael Ballack. A ventisei anni vive la stagione di gloria Filip Kostic, esterno alto d'attacco dell'Eintracht Francoforte e c'è ovviamente anche Timo Werner, 27 gol e 12 assist in Bundes in stagione con la maglia dei bibitari del Lipsia.