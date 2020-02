vedi letture

Torna la Champions. Il Liverpool campione in carica è alle prese con un'annata incredibile

Stasera le prime due partite valide per l'andata degli ottavi di finale di Champions League

Dopo il 26esimo turno di Premier League, il Liverpool ha già staccato il pass per la Champions League 2020/21. L'ha fatto con dodici turni di anticipo e in virtù dei 36 punti di vantaggio che ha sul Tottenham attualmente quinto in classifica.

Il dato è senza precedenti in Premier. E denota un dominio schiacciante, inusuale per quello che da tutti è considerato il campionato più competitivo ed equilibrato al mondo. E invece in Inghilterra quest'anno non c'è mai stata partita: il Liverpool ha 25 punti di vantaggio sul Manchester City secondo in classifica, ha una difesa pressoché imperforabile (15 gol subiti in 26 partite) e una media di 2.34 gol a partita.

Venticinque vittorie e un solo pareggio: questo il ruolino di marcia in Premier dei reds che in questa stagione hanno conosciuto la parola sconfitta solo in due occasioni: la prima è arrivata in Champions contro il Napoli di Ancelotti al San Paolo, la seconda in Carabao Cup contro l'Aston Villa, con Klopp che in quella circostanza è stato costretto a schierare giovani e tanti debuttanti in virtù dei troppi impegni ravvicinati.

Complessivamente, il Liverpool è fin qui la squadra che ha giocato più partite: 42. Questo il ruolino di marcia contando tutte le competizioni

Partite disputate: 42

Vittorie: 34

Pareggi: 6

Sconfitte 2

Gol fatti: 91

Gol subiti: 39

Differenza reti: +52