Torreira, Atletico in pole ma il Toro non si è arreso

Non è ancora finita la corsa del Torino a Lucas Torreira. Nonostante la concorrenza dell’Atletico Madrid, infatti, non è ancora stata reperita la quadra con l’Arsenal per il trasferimento in Spagna dell’Uruguayano. Oggetto del contendere la formula del trasferimento, giacché i londinesi gradirebbero una cessione a titolo definitivo o un obbligo di riscatto a margine del prestito annuale che sarebbero anche disposti a concedere ai Colchoneros. I granata, dal canto loro, dopo la missione londinese ponderano la loro possibilità di avvicinarsi quantomeno come formula a quando richiesto dai Gunners nonostante l’accordo economico che Torreira ha reperito con il club allenato da Simeone. Contatti in corso.