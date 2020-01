© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham vuole Krzysztof Piatek e secondo quanto riportato dal The Sun nelle prossime ore presenterà la prima offerta per l'attaccante polacco. Gli Spurs, infatti, hanno necessità di reperire sul mercato una punta che sopperisca all'assenza di Harry Kane causa infortunio. Una situazione che potrebbe portare il club londinese ad accontentare in pieno la richiesta di 27 milioni di euro che il club rossonero ha esplicitato per la cessione dell'ex Genoa.