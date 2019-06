TottenhamLiverpool - Alexander-Arnold: quell'angolo al cuore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un calcio d'angolo a sorpresa. Tutti voltati, verso und estino che pareva segnato, pur traballante, pur in pericolo. Poi, il ball-boy di Anfield ha deciso di afferrare il pallone, come un portiere esperto. Ginocchio a terra e presa comoda. Angolo per il Liverpool, istanti finali della partita. Tutto il Barcellona di spalle, semifinale verso il sogno Madrid. Trent Alexander-Arnold, figlio della working class del Merseyside, ha un'illuminazione. Batte veloce, Divock Origi, antieroe della serata, piomba sulla sfera come un rapace. Ter-Stegen viene trafitto. Lui, il cuore di Messi, la Catalogna. Le speranze di un popolo. Sull'altare dei sogni di Anfield.