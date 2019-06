TottenhamLiverpool - La maledizione delle finali di Jurgen Klopp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jurgen Klopp vive una maledizione. La sua Bela Guttmann, piombata sul destino del tedesco chissà da dove. Chissà perché. "Win it, this time". Suo padre gli avrebbe detto così, ha detto in una splendida intervista rilasciata ieri al BBC Breakfast. Vincila, una finale, Jurgen. Vincila, perché ne hai perse sei di fila.

Wembley disgrace La prima sconfitta in finale è del 2013. Derby tedesco, il primo e finora unico nella storia delle finali Champions. Perde all'89', rete di Robben che decide la sfida.

Crollo Olimpico Maggio 2014, Coppa di Germania. Klopp per 2-0 contro Guardiola in finale all'Olimpico di Berlino. Siamo a due, come i gol di Robben e Muller.

Ancora ko in Coppa Stavolta il carnefice è il Wolfsburg. E' l'ultima gara di Klopp sulla panchina del Dortmund dopo sette anni in carica. Per 3-1 contro i Lupi di De Bruyne.

League Cup ai rigori Quattro mesi dopo aver rimpiazzato Brendan Rodgers, Klopp cade in finale di League Cup nel febbraio 2016 contro il Manchester City. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, Caballero diventa eroe per i Citizens salvando su Lucas, Coutinho e Lallana.

Rasoiate da Siviglia 18 maggio 2016, finale di Europa League a Basilea. Al St Jakob-Park, il Liverpool perde 3-1, ennesima sconfitta dei Reds, totalmente fuori dalla partita nella ripresa.

Bale, Karius, Salah, Ramos Il capitano infortuna l'egiziano, Karius scorda le mani nei guantoni, Bale segna in rovesciata. Finisce 3-1 a Kiev, è il 26 maggio del 2018. Ultima finale persa in ordine cronologico da Klopp, ancora una Champions League.