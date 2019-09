Totti tra Russia, Cina e Argentina: "Gli ex possono aiutare il calcio"

Anche se la sua avventura alla Roma è terminata tra le polemiche, Francesco Totti non ha nessuna intenzione di accantonare la più grande passione per dedicarsi esclusivamente ad altre attività come l'intrattenimento e ruoli di rappresentanza. Martedì, assieme a Vincent Candela, è partito per la Russia, ha incontrato l'attaccante dello Zenit Serdar Azmoun e oggi parteciperà alla presentazione dei Football Heroes Award, premi dedicati agli eroi del calcio: "Gli ex giocatori possono dare un grande sviluppo al calcio come manager di club o nelle federazioni. Ne sono certo. Mosca è una città che mi piace, mi divertirò a passeggiare e incontrare anche alcuni tifosi della Roma che vivono qui. E poi vorrei vedere alcune partite del campionato russo", le sue parole prima della partenza riportate da Il Messaggero.

Russia, poi Cina e Argentina - Il prossimo viaggio sarà in Cina e poi volerà in Argentina da De Rossi e Burdisso: "Vuole venire alla Bombonera per vedere una partita del nostro club. Non è stato l'unico però: in tanti vogliono venire qui a Buenos Aires", ha detto l'ex difensore adesso direttore sportivo del Boca. Il giorno giusto potrebbe essere il 23 ottobre quando si disputerà il derby Boca-River semifinale di Coppa Libertadores.