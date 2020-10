Tour de force Lazio: il calendario fino all'Epifania. Haaland ora e a dicembre. Milan pre sosta

Un vero e proprio tour de force. Senza sosta. Senza respiro. Un calendario fitto d'impegni, per chi ha le Coppe europee ancor di più ma in generale per tutte le formazioni impegnate nella Serie A 2020/2021. Non solo: le positività al Covid-19 stanno mettendo in forte stress le rose e le disponibilità dei venti allenatori del campionato italiano, in quella che sarà una corsa a ostacoli. Questo il calendario da qui all'Epifania, club per club, su Tuttomercatoweb.com.

SAB 17/10/20 18.00 SERIE A Sampdoria-Lazio

MAR 20/10/20 21.00 CHAMPIONS LEAGUE Lazio-Borussia Dortmund

SAB 24/10/20 20.45 SERIE A Lazio-Bologna

MER 28/10/20 21.00 CHAMPIONS LEAGUE Club Brugge-Lazio

DOM 01/11/20 15.00 SERIE A Torino-Lazio

MER 04/11/20 18.55 CHAMPIONS LEAGUE Zenit-Lazio

DOM 08/11/20 12.30 SERIE A Lazio-Juventus

SAB 21/11/20 15.00 SERIE A Crotone- Lazio

MAR 24/11/20 21.00 CHAMPIONS LEAGUE Lazio-Zenit

DOM 29/11/20 12.30 SERIE A Lazio-Udinese

MER 02/12/20 21.00 CHAMPIONS LEAGUE Borussia Dortmund-Lazio

SAB 05/12/20 15.00 SERIE A Spezia-Lazio

MAR 08/12/20 18.55 CHAMPIONS LEAGUE Lazio-Club Brugge

SAB 12/12/20 20.45 SERIE A Lazio-Verona

MAR 15/12/20 20.45 SERIE A Benevento-Lazio

DOM 20/12/20 20.45 SERIE A Lazio-Napoli

MER 23/12/20 20.45 SERIE A Milan-Lazio

DOM 03/01/21 15.00 SERIE A Genoa-Lazio

MER 06/01/21 15.00 SERIE A Lazio-Fiorentina