Tra feste e mercato, il Lecce riprende oggi i lavori in vista dell'Udinese

Il Lecce tornerà ad allenarsi in giornata dopo le vacanze natalizie. Fabio Liverani mette nel mirino l'Udinese, prossimo avversario dei giallorossi allo stadio "Via del Mare" il 5 gennaio. Anche contro i bianconeri la missione sarà la solita: quella di provare a strappare il primo successo stagionale in campionato avanti al proprio pubblico, fin qui sempre rimandata tra colpe proprie e un pizzico di sfortuna.

Difficile immaginare nuovi innesti in rosa prima della sfida contro i friulani. A parte Donati, già convocato per l'ultima del 2019 contro il Bologna, ma rimasto per tutto il tempo in panchina. Il direttore sportivo Meluso è molto attivo in questi giorni, caldo l'asse con il Cagliari per parlare di Deiola (e non di Ionita, per il quale non c'è mai stata un'apertura del Cagliari). E per l'attacco potrebbe riprendere quota l'ipotesi Cerri, già cercato in estate. Ma senza partenze, è molto difficile che l'uomo-mercato giallorosso aggiunga altri tasselli in avanti.

Il capitolo Farias-Fiorentina, che negli ultimi giorni ha messo un po' in apprensione la tifoseria giallorossa, sembra già finito: il Lecce ha ribadito la propria volontà di trattenere l'attaccante brasiliano, che nonostante i vari infortuni stagionali ha comunque fatto bene quando chiamato in causa. In poche parole, i toscani dovranno guardare altrove. La Mantia, invece, piace anche al Benevento di Pippo Inzaghi: il desiderio di restare in massima serie per l'attaccante romano, però, è grande.