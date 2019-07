© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hamed Junior Traor al Sassuolo, direttamente dall'Empoli. Il club neroverde ha annunciato pochi minuti fa l'arrivo del centrocampista classe 2000 . La Juventus non compare nell'annuncio e quindi formalmente è estranea all'operazione. Nonostante la longa manus bianconera sia piuttosto evidente. Lo certificano le parole di Corsi, presidente dell'Empoli, esattamente un mese fa: " L'affare con la Juventus è in dirittura d'arrivo, mancano solo le firme ma c'è la parola e tutto è definito ".

Un affare in stile Demiral. A gennaio, il centrale turco è arrivato al Sassuolo in sinergia con la Juventus, che poi lo ha effettivamente portato a Torino nel mercato estivo e lo testerà in questi giorni di ritiro agli ordini di Sarri. Anche in quel caso, nessuna traccia ufficiale della Vecchia Signora nel trasferimento dall'Alanyaspor agli emiliani. Però la Juventus c'era e oggi c'è, per Demiral. Stesso discorso per Traoré: starà al giovane ivoriano, ovviamente, dimostrare di meritarsi il bianconero. E la formula del trasferimento al Sassuolo (inizialmente un prestito biennale) certifica che i tempi potrebbero essere lunghi. Ma la regia della Juve c'è sempre.