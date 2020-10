Tre gol in due partite, poi il Covid. Senza CR7 per la Juve appena una vittoria, due pari e un ko

Cristiano Ronaldo è finalmente guarito. Il campione portoghese, dopo ben 19 giorni di isolamento e positività, si è ufficialmente messo alle spalle il Coronavirus ed è pronto così a tornare ad aiutare la sua Juventus in campo già questa domenica contro lo Spezia. La terza stagione a tinte bianconere di CR7, d'altronde, era iniziata benissimo, con tre reti in appena due partite giocate tra Sampdoria e Roma. Poi, il 3-0 a tavolino col Napoli e le quattro gare saltate dall'ex Real Madrid proprio a causa del Covid, con due pareggi contro Crotone e Verona in Serie A insieme a una vittoria e una sconfitta in Champions, rispettivamente in casa della Dinamo Kiev e a Torino col Barcellona.

Il 2020-2021 di Cristiano Ronaldo con la Juventus (finora):

Serie A

Juventus-Sampdoria 3-0 (gol)

Roma-Juventus 2-2 (due gol)

Juventus-Napoli 3-0 (vittoria a tavolino)

Crotone-Juventus 1-1 (out per Coronavirus)

Juventus-Verona 1-1 (out per Coronavirus)