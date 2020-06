Trenta mesi senza stop: il calendario del calcio internazionale fino al Mondiale del 2022

Sarà una vera e propria stagione infinita quella che attenderà d'ora in poi il calcio internazionale. Il punto lo fa La Gazzetta dello Sport che racconta di un calendario di 30 mesi senza soste fino al Mondiale di Qatar 2022. Fifa, Uefa e Federazioni stanno riscrivendo il calendario internazionale. Si parte ora, recuperando campionati e coppe in due mesi e mezzo, fino al 23 o 29 agosto con le finali Champions ed Europa League. Il 31 agosto spazio all'Italia, c'è il ritiro per la Nations League. A settembre via ai campionati col tempo da recuperare, poi le Coppe: il sorteggio è atteso per il 2 ottobre, giornate tra 20 ottobre e 16 dicembre. In sei settimane su nove si giocherà in Champions. Poi in mezzo le Nazionali (2 gare a settembre, 2 a ottobre, 2 a novembre). Nel 2021 breve sosta con vista Europeo, finale l'11 luglio, ad agosto sarà già campionato e dovrà finire entro il 2022 perché c'è il Mondiale invernale. Con finale una settima prima di Natale.