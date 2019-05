Trionfo Chelsea, Adani: "Vittoria che non fa prigionieri, mai in dubbio"

© foto di Federico De Luca

Dagli studi di Sky Sport, Daniele Adani ha commentato il successo in Europa League del Chelsea sull’Arsenal: “Vittoria che non fa prigionieri. Mai stata in dubbio. C’è stata lotta ma quando il Chelsea ha cominciato a mostrare le idee, il calcio e ha fatto vedere come i grandi campioni per primi si mettono a disposizione del collettivo si fa bellezza, gioco e si alza il trofeo”.