Trionfo Chelsea, Giroud: "Avevamo bisogno di vincere un trofeo"

Al termine del match vinto contro l'Arsenal che ha portato la seconda Europa League nella bacheca del Chelsea, l'attaccante Olivier Giroud ha commentato ai microfoni di BT Sport: "Sono molto orgoglioso perchè questa squadra meritava di vincere qualcosa quest'anno. Questa vittoria è speciale, siamo molto contenti. E' stato speciale per me. Avevamo bisogno di vincere un trofeo quest'anno, è il mio secondo in due anni per me".

Sei stato molto rispettoso del tuo ex club, l'Arsenal.

"Sì. Ho lasciato molti amici all'Arsenal. Quel club ha cambiato la mia vita, ha realizzato il mio sogno di giocare in Premier League. Non lo dimenticherò mai. Sono molto orgoglioso di aver vinto questo trofeo con il Chelsea. Sono un vero Blues".