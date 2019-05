Trionfo Chelsea, terza Coppa europea con un allenatore italiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Gianluca Vialli a Maurizio Sarri. Passando da Roberto Di Matteo. Solo che il toscano è finalmente allenatore, solo e soltanto, dall'inizio alla fine per il Chelsea, alla terza coppa europea con una guida italiana. Ha iniziato nel 1998 Vialli ma da allenatore-giocatore. Poi, nel 2012, Di Matteo, in una storica e clamorosa Champions, dopo essere salito in corsa. Sarri, dei tre, è l'unico chiamato in estate dai Blues.

1998 - Gianluca Vialli, Coppa delle Coppe

2012 - Roberto Di Matteo, Champions League

2019 - Maurizio Sarri, Europa League