Tris di innesti in arrivo per il Sassuolo, spiega oggi La Gazzetta di Modena: arrivano conferme sull'approdo in neroverde d Hamed Traorè dall'Empoli, via Juventus. E non è finita qui: perché in dirittura d'arrivo ci sarebbe anche Francesco Caputo, chiesto direttamente da Roberto De Zerbi. In difesa dentro Andrew Gravillon all'interno dell'operazione Stefano Sensi (oltre al terzino Marco Sala), per un Sassuolo che continua a prendere forma proprio in queste ore.