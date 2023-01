"Troppe disattenzioni, c'è rammarico". Rivedi Spalletti dopo l'eliminazione del Napoli

"Siamo dispiaciuti, non siamo stati bravi nella gestione della palla. Abbiamo preso il 2-2 in maniera casuale. Tutti i giocatori hanno sentito la gara, ma ci sono state delle difficoltà. Non dovevamo concedere a loro la possibilità di pareggiare sul 2-2. Anche Inter e Milan non sono andate benissimo, c’erano condizioni meteo proibitive". Così Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia per mano della Cremonese: "Cosa non ha funzionato? Purtroppo non siamo stati bravi a chiuderla, pensavamo di gestirla con i tre centrocampisti come facciamo abitualmente. Nel finale abbiamo sprecato una grande occasione. Ci sono partite dove non si può sbagliare, siamo fuori anche se eravamo stati bravi a ribaltarla. Dispiace".

