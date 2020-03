Trump vuole riaprire il paese per Pasqua: "Le automobili fanno più morti dell'influenza"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una intervista a Fox News ha spiegato di volere riaprire tutto prima di Pasqua. "Perdiamo migliaia e migliaia di persone per l'influenza, non chiuderemo il paese. Ne perdiamo di più per gli incidenti automobilistici e non chiediamo di smettere di fare auto. Dobbiamo tornare a lavoro".