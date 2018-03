Turbo Felipe Anderson, gioia laziale e imprendibile per la Dinamo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una prestazione di grande personalità. Felipe Anderson ha mostrato ancora una volta di poter risultare determinante, per la gioia della Lazio che questa sera si gode la vittoria per 2-0 in Ucraina contro la Dinamo Kiev. Il brasiliano è stato bravo a riprendersi i biancocelesti, dopo la discussione di inizio febbraio con Simone Inzaghi. Tecnico capace che ha capito come inserire nuovamente l'ex Santos nel suo scacchiere tattico, venendo ripagato a suon di prestazioni dal calciatore sudamericano. Una partita da 7 in pagella per TMW, quella di questa sera, a tal punto da far venire il mal di testa alla difesa ucraina. Imprendibile per gli avversari e fondamentale per spingere la Lazio avanti in Europa, per la gioia di Tare, Inzaghi e del popolo biancoceleste. Che domani potranno virtualmente essere a Nyon per il sorteggio e sperare in un cammino alla portata per arrivare alla finale di Lione.