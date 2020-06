Tutte le altre decisioni della UEFA: 5 cambi, Champions del futuro e tifosi sugli spalti

Nella giornata di ieri la UEFA, tramite la riunione del Comitato Esecutivo, ha preso tante e diverse decisioni riguardanti il calcio europeo. Detto delle coppe europee per la stagione 2019/2020 e dell'organizzazione dell'Europeo nell'estate del 2021, la massima istituzione calcistica continentale si è espressa anche su tante altre questioni.

Champions ed Europa League

Aggiornamento liste e 5 sostituzioni

Le liste per le attuali edizioni di Champions ed Europa League potranno essere aggiornate, possibili 3 cambi per ogni club anche se dovranno essere iscritti sempre 25 giocatori al massimo. Non potranno essere inseriti i nuovi acquisti.

In questa edizione saranno introdotte le 5 sostituzioni, dal prossimo anno si tornerà all'antico con soli 3 cambi.

Edizione 2020/2021

Per non sovrapporre l'edizione attuale con quella 2020/2021, la UEFA ha deciso di "accorciare" i turni preliminari giocandoli in gara secca.

Con la finale dell'attuale edizione spostata a Lisbona, Istanbul ospiterà l'epilogo dell'edizione 2020/2021 della Champions League. A cascata, posticipate anche le sedi future: nel 2022 a San Pietroburgo, nel 2023 a Monaco di Baviera, nel 2024 a Londra.

Stesso discorso per l'Europa League, che quest'anno sarà assegnata a Colonia. Il prossimo anno si volerà a Danzica.

Calendario UEFA Champions League 2020/21

Turno preliminare: 8 e 11 agosto

Primo turno di qualificazione: 18/19 agosto

Secondo turno di qualificazione: 25/26 agosto

Terzo turno di qualificazione: 15/16 settembre

Spareggi: 22/23 e 29/30 settembre

Fase a gironi: 20/21 e 27/28 ottobre, 3/4 e 24/25 novembre, 1/2 e 8/9 dicembre

Calendario UEFA Europa League 2020/21

Turno preliminare: 20 agosto

Primo turno di qualificazione: 27 agosto

Secondo turno di qualificazione: 17 settembre

Terzo turno di qualificazione: 24 settembre

Spareggi: 1 ottobre

Fase a gironi: 22 e 29 ottobre, 5 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre

Spettatori negli stadi già per le Final Eight in Portogallo e Germania?

Ad oggi, no. Almeno secondo il presidente Ceferin. Ma l'intenzione della UEFA è quella di aprire al pubblico, almeno in parte, già dai quarti di finale. Una decisione definitiva sarà presa nelle prossime settimane, nella prima quindicina di luglio: "Se dovessi rispondere oggi, direi di no, non ci saranno spettatori. Ma le cose cambiano velocemente, qualche mese fa non credevamo neanche di poter giocare. Non abbiamo ancora deciso, vedremo la situazione all'inizio di luglio e decideremo entro la metà del prossimo mese".

Supercoppa UEFA

Originariamente prevista a Oporto, la sede è stata spostata in Ungheria, a Budapest, il prossimo 24 settembre alle ore 21.

Le edizioni successive si giocheranno a Belfast, Helsinki e Kazan.

La Youth League prosegue a Nyon

Non si ferma nemmeno la Youth League, competizione che vede ancora in gioco le squadre Primavera di Juventus e forse, l'Inter. Questo il comunicato della UEFA.

"La restante partita degli ottavi di finale (in attesa dell'esito di un procedimento disciplinare su FC Internazionale Milano contro il Rennes) si giocherà il 16 agosto a Nyon, il torneo finale a otto squadre si svolgerà allo stadio Colovray di Nyon tra il 18 e il 25 agosto 2020. I quarti di finale si terranno il 18-19 agosto, le semifinali il 22 agosto e la finale il 25 agosto".

Women's Champions League

Anche in questo caso si andrà avanti con la formula delle Final Eight dal 21 al 30 agosto 2020. La competizione si giocherà nei Paesi Baschi, con gli stadi San Mames (Bilbao) e Anoeta (Real Sociedad) come sedi prescelte.

Nazionali e Nations League

Oltre a confermare le sedi e il calendario dell'Europeo 2021, sono state stabilite alcune date per le sfide di Nations League: "Le finestre di ottobre e novembre 2020 riservate alle squadre Nazionali saranno ora caratterizzate da un triplo impegno anziché doppio, permettendo così di riprogrammare i play-off di qualificazione all'Europeo all'inizio delle rispettive finestre, l'8 ottobre e il 12 novembre. Le partite della fase a gironi della UEFA Nations League 2020/21 si giocheranno nelle seguenti giornate: 3/4/5 e 6/7/8 settembre; 10/11 e 13/14 ottobre; 14/15 e 17/18 novembre 2020. Le partite amichevoli si giocheranno il 7/8 ottobre e l'11/12 novembre".

Europeo Under 21

È stato approvato un nuovo format e un nuovo calendario per il Campionato Europeo UEFA Under 21 2021. La fase finale verrà suddivisa in due periodi, con le sedi originali di Ungheria e Slovenia che ospiteranno entrambe le parti del torneo finale. Questa decisione è stata approvata dal Comitato Esecutivo UEFA mercoledì 17 giugno.

La fase di qualificazione attualmente in corso si concluderà a settembre, ottobre e novembre 2020. Alle nove vincitrici dei gironi e alle cinque migliori seconde classificate si uniranno i padroni di casa di Ungheria e Slovenia per una fase a gironi composta da quattro gruppi da quattro dal 24 al 31 marzo 2021, con i gironi ospitati da Ungheria e Slovenia.

Le quattro vincitrici dei gironi e le quattro seconde classificate si qualificheranno per il torneo finale che si giocherà sotto forma di un torneo final eight a eliminazione diretta (quarti di finale e semifinali in Ungheria e Slovenia e finale a Lubiana) dal 31 maggio al 6 giugno 2021.