Tutte le gare della Fiorentina fino a Natale. La Juventus deciderà l'umore delle feste

vedi letture

Sette partite in un mese, per tutti. Il calendario della Serie A metterà le 20 squadre di fronte a un vero e proprio tour de force: dal prossimo weekend alla breve sosta invernale ci sarà poco spazio per riposarsi, soprattutto per chi dovrà affrontare (e aggiungere) anche gli impegni europei. Tra il 24 e il 26 novembre, inoltre, molte formazioni saranno impegnate nel quarto turno di Coppa Italia.

IL CALENDARIO DELLA FIORENTINA

Domenica 22/11, ore 12.30: Fiorentina-Benevento

Mercoledì 25/11, ore 17.30: Udinese-Fiorentina (Coppa Italia)

Domenica 29/11, ore 15: Milan-Fiorentina

Lunedì 07/12, ore 20.45: Fiorentina-Genoa

Domenica 13/12, ore 15: Atalanta-Fiorentina

Mercoledì 16/12, ore 20.45: Fiorentina-Sassuolo

Sabato 19/12, ore 15: Fiorentina-Hellas

Martedì 22/12, ore 20.45: Juventus-Fiorentina