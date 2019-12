Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

Tutti a casa dopo il 4-0 rifilato al Genk e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il ritiro del Napoli dopo il passaggio al turno successivo in Europa può considerarsi concluso: calciatori a casa dalle rispettive famiglie, così come Carlo Ancelotti che nelle prossime ore incontrerà De Laurentiis per conoscere il suo futuro.