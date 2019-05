Tutti aspettano Conte. Conte aspetta la Juve

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si è sempre meridionali di qualcuno è illuminante adagio del professor Bellavista. Una frase iconica, pregna di significato perché, estrapolandola dalle sue connotazioni territoriali, indica una perenne dipendenza dalle scelte e dalle volontà altrui. In qualsiasi ambito, chiunque tu sia.

Prendete Antonio Conte, che è uno degli allenatori più gettonati del momento perché è tra i pochi tecnici vincenti ancora a spasso. Ha vinto dove doveva vincere e quando non ha vinto (in Nazionale) ha ottenuto il massimo, andando oltre le aspettative. Il tecnico ideale per chiunque voglia rilanciarsi.

Forse non si contano sulle dita di una mano i club che farebbero carte false per averlo. Sicuramente la Roma, che ha già presentato la sua offerta. Sicuramente il Milan, che deve capire come e con che forze ripartire in estate. Per l'ennesima volta.

C'è poi l'Inter, che va verso la conferma di Spalletti perché non può più aspettare e sa che cambiare vorrebbe dire 'bruciare' nell'allenatore tanti, tantissimi soldi destinati agli investimenti per i nuovi acquisti. Poi il PSG, non così convinto di andare avanti con Thomas Tuchel.

Tante ipotesi plausibili, alcune molto allettanti, ma tutte in stand-by perché nessuna affascinante come il ritorno alla Juventus. E qui la prospettiva si ribalta: in questo caso non è Conte a dover scegliere, ma è Conte a dover aspettare. A dover capire se c'è questa possibilità o se la fuga di metà luglio di qualche anno fa resterà ancora il suo ultimo atto da allenatore bianconero.

La Juventus in questo momento non può però dargli risposte: deve chiarire la posizione di Max Allegri, deve capire se il sogno Pep Guardiola potrà tramutarsi in realtà oppure sarà destinato a restare tale. Ma il City è in piena lotta per la conquista dalla Premier League e Guardiola, adesso, ha altro a cui pensare. Quindi Conte deve aspettare ancora un po' perché Agnelli deve aspettare ancora un po'. Attese diverse, ma dinamiche identiche. Si è sempre meridionali di qualcuno, appunto.