Tutti i desideri di Florentino: il Real e un'estate da protagonista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dicasi rivoluzione annunciata. Dopo tre Champions League di fila, quattro in cinque anni, il Real Madrid ha vissuto la stagione più deludente del decennio: in Europa fuori agli ottavi, in Copa del Rey eliminato dal Barcellona e in Liga lontanissimo dalla vetta. E’ per questo che in Spagna tutti danno per certo un forte cambiamento nell’organico. Le Merengues, dunque, per forza di cose stanno già pianificando la prossima stagione insieme a Zinedine Zidane, tornato in panchina nove mesi dopo l’addio. Florentino Perez e i suoi uomini sono al lavoro anche sul mercato e, tra tante incognite, c’è una certezza: il suo Real Madrid sarà protagonista nella prossima sessione estiva.

D’altronde, tra calciatori totalmente appagati e altri un pochino più avanti con l’età, serve un’altra scossa. Dall’ambiente blanco filtra il solito messaggio, ripetuto più volte anche da Florentino stesso: “Siamo il Real Madrid e siamo costretti al colpo”. Chi sarà ancora non si sa, ma i nomi sul taccuino della dirigenza sono già noti. Si va alla ricerca di una stella, è certo, ci siamo abituati. E tutte le strade portano a Parigi, dove giacciono – chi più contento, chi meno – sia Mbappé che Neymar. Affari che costerebbero oltre 200 milioni di euro, non da tutti. Ma se c’è una squadra al mondo che può permettersi fuoriclasse del genere quella è il Real. Considerando il possibile addio di uno tra Bale e Benzema là davanti, ci si convince ancor di più di quanto suddetto.

Poi ci sono gli altri reparti da sistemare. La difesa potrebbe perdere un perno come Varane, desideroso di cambiar aria, ecco perché si guarda al grande nome anche dietro. Gli occhi sono rivolti alla Serie A, dove ci sono Koulibaly e Skriniar che hanno stregato Florentino. Senza contare l’ultimo inserimento per de Ligt. A centrocampo, invece, uno tra Casemiro, Kroos e Modric certamente andrà via, secondo gli ultimi rumors provenienti dalla penisola iberica. Per questo non è da escludere un nuovo affondo per Milinkovic-Savic, alternativa più fattibile a Kanté, altro obiettivo dichiarato, che però non ha mostrato segnali d’insofferenza al Chelsea. Questi (ma sicuramente tanti altri verranno fuori nei prossimi mesi) i desideri del patron del Real. E a uno come lui basta poco per esaudirli.