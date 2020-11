Tutti pazzi per Ginter: Inter, Chelsea e Atletico sul centrale tedesco, sarà asta internazionale

Aumenta la concorrenza internazionale per Matthias Ginter, centrale 26enne del Borussia Monchengladbach. Come scrive oggi Kicker, sull'avversario in Champions dell'Inter ci sarebbero proprio i nerazzurri, ma anche Chelsea e Atletico Madrid. Tutti alla finestra per il campione del mondo con la Nazionale tedesca nel 2014.